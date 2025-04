In der neuen Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ schlüpft Moderatorin Schöneberger als Lockvogel in die Rolle einer Tierpflegerin. Dabei kann sie Zoos eigentlich nicht viel abgewinnen.

Barbara Schöneberger moderiert am Samstagabend wieder „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten. (Archivbild)

Berlin - Moderatorin Barbara Schöneberger (51) kann Zoos eigenen Worten zufolge nur wenig abgewinnen. „Ich bin kein wirklicher Fan. Wann immer ich im Zoo war, war immer schlechtes Wetter und es war immer kalt“, sagte Schöneberger der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei immer so gewesen: „Die Giraffen sind heute nicht da und die Löwen, die paaren sich gerade hinter dem Felsen, aber die Robben kann man sehen. Und dann steht man immer bei vier Grad und Nieselregen vor diesen kalten, scheußlichen Robben-Gewässern“, sagte die Entertainerin.

Ein Besuch im Zoo habe bei ihr nicht zur Vorfreude geführt und sei einer der Hauptgründe, warum sie froh gewesen sei, dass die Kinder „endlich“ groß sind: Dass man nicht mehr in den Tierpark gehen müsse. Schöneberger sagte: „Ich empfinde immer Mitleid für alle Leute, die sagen: "Wir gehen am Wochenende in den Zoo." Dann denke ich mir: "Die Armen"“.

Für den Showklassiker „Verstehen Sie Spaß?“ (Samstag, 20.15 Uhr im Ersten) ist die Moderatorin als Lockvogel im Krefelder Zoo in die Rolle einer Tierpflegerin geschlüpft.