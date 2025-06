Der Anteil der schwangeren Frauen, die einen vorgeburtlichen Bluttest auf Trisomien vornehmen lassen, steigt nach Daten der Krankenkasse Barmer in Niedersachsen. (Symbolbild)

Hannover - Schwangere Frauen in Niedersachsen setzen nach Daten der Krankenkasse Barmer zunehmend auf Bluttests auf Trisomien. Fast jede zweite Schwangere, genauer 44,8 Prozent, im Land habe im vergangenen Jahr einen solchen vorgeburtlichen Bluttest vornehmen lassen, teilte die Barmer unter Berufung auf einer Analyse der Daten eigener Versicherter mit. 2023 waren es erst 34,4 Prozent.

Krankenkassen übernehmen Kosten für Test seit Juli 2022

Der sogenannte nicht-invasive Pränataltest untersucht demnach das Erbgut des ungeborenen Kindes auf die Trisomien 13, 18 und 21 - die häufigste Trisomie ist das Down-Syndrom (Trisomie 21). Laut Krankenkasse sind bei Trisomien bestimmte Chromosomen in den Zellen eines Kindes dreifach statt zweifach vorhanden. Das könne zu körperlichen Fehlbildungen, geistigen Einschränkungen und einer verkürzten Lebensdauer führen.

Seit Juli 2022 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für den Test. Dieser gehöre aber nicht zu den empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft, teilte die Kasse mit. Die Barmer versichert bundesweit rund 8,4 Millionen Menschen, rund 800.000 davon in Niedersachsen.

Ältere Schwangere nutzen Pränataltest häufiger

Von 10.000 Schwangeren im Alter zwischen 30 und 34 Jahren erwarten nach Angaben der Kasse 17 ein Kind mit Trisomie 21 (Down-Syndrom). Diese Kinder entwickelten sich unterschiedlich, Menschen mit Down-Syndrom hätten oft leichte Einschränkungen und könnten im Erwachsenenalter weitgehend selbstständig leben. Kinder mit Trisomie 13 oder Trisomie 18 dagegen litten oft unter schweren Fehlbildungen und hätten meist eine stark verkürzte Lebenserwartung.

Nach der Analyse der Krankenkasse nutzen ältere Schwangere den Test häufiger - in Niedersachsen waren es im vergangenen Jahr 60,9 Prozent der schwangeren Frauen im Alter ab 36 Jahren. „Trisomien sind in jedem Alter selten. Die Häufigkeit nimmt jedoch mit dem Alter zu“, sagte Heike Sander, die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen.

Keine Hinweise darauf, dass Zahl invasiver Tests sinkt

Der Test wurde laut Krankenkasse in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen, um die Zahl der invasiven pränatalen Untersuchungen zu senken. Solche Untersuchungen, etwa Fruchtwasseruntersuchungen, können demnach unter anderem Infektionen oder Blutungen nach sich ziehen. Die Barmer teilte mit, bisher gebe es keinen Hinweis darauf, dass die Einführung des nicht-invasiven Pränataltests die Zahl invasiver Untersuchungen tatsächlich verringert habe.