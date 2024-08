Mit Puder, Perücke und Prunk: In Gotha wird wieder einer für ihren Pomp bekannten Epoche gehuldigt.

Barockfest in Gotha

Für das Barockfest werfen sich Besucher in Schale. (Archivbild)

Gotha - Am einstigen Hof von Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg und seiner Gemahlin Luise Dorothee lustwandeln am Wochenende wieder prachtvoll Kostümierte über das Gelände von Schloss Friedenstein in Gotha. Zum Programm des inzwischen 21. Barockfests gehören etwa höfische Tänze im Festsaal und Varieté-Vorführungen im Ekhof-Theater, das laut Friedenstein-Stiftung zu den ältesten barocken Theatern mit noch funktionierender Bühnenmaschinerie zählt. Auch Puppenspieler, Märchenerzähler und Musiker sind dabei.

Besucher und Besucherinnen können bei Mitmachangeboten unter anderem Broschen anfertigen und historische Spiele kennenlernen. Händler bieten etwa Mieder und Hüte an, auch Tischler und Polsterer zeigen ihr Können. Am Samstagabend gibt es Tanz-Vorführungen und einen Workshop. Danach musiziert die Thüringer Philharmonie Gotha Eisenach. Sonntag ist das traditionelle Barock-Picknick im Westgarten geplant.