Niedersachsens Sportler des Jahres ist ein Basketball-Star. Der Braunschweiger Dennis Schröder gewinnt die Wahl erneut.

Hannover - Basketball-Europameister Dennis Schröder ist zu Niedersachsens Sportler des Jahres 2025 gewählt worden. Der NBA-Star aus Braunschweig gewann die Auszeichnung nach 2023 erneut.

Sportlerin des Jahres ist die Leichtathletin Lea Meyer vom VfL Löningen. Bei den Mannschaften des Jahres setzte sich der deutsche Ruder-Doppelvierer mit den beiden Niedersächsinnen Pia Greiten und Frauke Hundeling durch.

Ermittelt werden die Sieger der niedersächsischen Sportlerwahl durch eine Fachjury und das Publikum. Bekanntgegeben wurde das Ergebnis am Freitagabend beim Ball des Sports Niedersachsen im Hannover Congress Centrum (HCC).

Der 32 Jahre alte Schröder führte den Basketball-Weltmeister Deutschland im vergangenen Jahr als Kapitän auch zum EM-Titel. Zu Beginn dieses Monats wechselte er innerhalb der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Sacramento Kings zu den Cleveland Cavaliers. Im vergangenen Jahr hatte der Handball-Nationalspieler Renars Uscins vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf die niedersächsische Sportlerwahl gewonnen.