An den großen Erfolgen der Niners Chemnitz war Kevin Yebo maßgeblich beteiligt. Jetzt geht der Aufstieg des Deutschen beim deutschen Meister weiter.

Chemnitz - Kevin Yebo wechselt von Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz zum deutschen Meister und Pokalsieger Bayern München. Der 28-Jährige, dessen Vertrag in Sachsen auslief, habe einen Kontrakt bis 2027 unterschrieben, teilten die Münchner mit.

Der 2,07 Meter große Deutsche spielte seit 2022 für Chemnitz und war einer der Leistungsträger beim Fiba-Europe-Cup-Gewinner. Durchschnittlich kam er in der BBL auf 15,7 Punkte und 5 Rebounds bei einer starken Trefferquote von 61,5 Prozent aus dem Feld.

Yebo legte in den vergangenen Jahren einen rasanten Aufstieg hin. Er spielte lange in der zweiten Liga, ehe ihm in Chemnitz der Durchbruch gelang.

Dazu teilten die Niners mit, dass Distanz-Spezialist Wes Van Beck den Club verlässt. Der US-Amerikaner, der in vergangenen Spielzeit einen Chemnitzer Saison-Rekord für Punkte aufstellte, gehe nach Südeuropa.

Mit Van Beck und Yebo verabschieden die Sachsen nach Kaza Kajami-Keane, Dominic Lockhart, Ousman Krubally und Tylor Ongwae sechs Spieler der bisherigen Stammrotation. Auf der Gegenseite stehen mit Nicholas Tischler, Eddy Edigin, Olivier Nkamhoua und Roman Bedime bereits vier Neuzugänge fest.