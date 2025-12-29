Sie wollte eigentlich nur ein Haus sanieren. Dann brach eine Welle an negativen Kommentaren über Cindy Speich herein. Inzwischen hat sie daraus ein Business gemacht.

Schmalkalden - Mit ihren ironischen Antworten auf Hasskommentare ist Bau-Influencerin Cindy Speich zu einer kleinen Internetberühmtheit geworden. „Ich mache aus Scheiße Gold – ich verdiene damit mein Geld“, sagt sie der Deutschen Presse-Agentur. Seit sie im Frühsommer angefangen habe, Kommentare nicht mehr zu ignorieren, sondern in Videos zu verarbeiten, hätten sich die Followerzahlen für ihren Account „haus_plan_b“ mehr als versiebenfacht – auf aktuell knapp 900.000.

„Ich habe eine Welle an Nachrichten von Frauen bekommen, die sich in den Videos wiedererkannt haben. Vor allem viele Frauen, die auf dem Bau oder im Handwerk arbeiten und das täglich erleben“, sagt Speich. Inzwischen gehe es ihr in ihren Videos gar nicht mehr so sehr ums Bauen an sich: „Ich möchte einfach für Gleichberechtigung kämpfen.“

Die gelernte Friseurin hatte 2022 gemeinsam mit ihrem Mann ein Haus bei Schmalkalden im Südwesten Thüringens gekauft und saniert. Die Videos stellte sie auf Instagram. Sie habe sich hauptsächlich um die Arbeiten gekümmert und sei oft von Handwerkern abfällig behandelt worden, erzählt sie. Auch online reiße der Strom an negativen Kommentaren an ihr nicht ab. „Ich bin wütend, wenn ich das lese. Und dann ist für mich die beste Strategie, das Ganze in Content umzuwandeln und daraus etwas Schönes zu machen.“