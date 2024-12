Auf der A7 südlich von Hamburg wird am Dienstag die Fahrbahn repariert. Pendler aus Niedersachsen müssen mit einer längeren Fahrzeit in Richtung Norden rechnen.

Auf der A7 müssen Autofahrer in Richtung Hamburg am Dienstag mit Stau rechnen. (Archivbild)

Seevetal/Hamburg - Auf der A7 nahe dem Horster Dreieck südlich von Hamburg sollen am Dienstag Asphaltschäden beseitigt werden. Die Autobahn werde darum zwischen Seevetal-Ramelsloh und dem Horster Dreieck in Richtung Hamburg nur einspurig befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In Richtung Hannover stehen dem Verkehr zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Bauarbeiten beginnen um 7.00 Uhr und sollen bis 15.00 Uhr beendet sein. Autofahrer werden gebeten, langsam und vorsichtig an der Baustelle vorbeizufahren.

Vor allem in Richtung Norden müssen Pendler mit Stau rechnen. Die Arbeiten finden auf dem Hauptfahr- und Standstreifen statt. Sie sind nach Angaben der Autobahngesellschaft stark witterungsabhängig. Nach Angaben einer Sprecherin müssen vor dem Winter noch möglichst viele Asphaltarbeiten auf den Autobahnen erledigt werden.