Auf dem Gelände des Schlosses Reinharz kommt es zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Bauarbeiter wird von Teilen einer Gewölbedecke getroffen und tödlich verletzt.

Bad Schmiedeberg - Ein Bauarbeiter ist bei Sanierungsarbeiten auf dem Gelände des Schlosses Reinharz in Bad Schmiedeberg (Landkreis Wittenberg) von herabstürzenden Teilen einer Gewölbedecke tödlich verletzt worden. Der 36 Jahre alte Mann wurde am Morgen verschüttet und konnte nur noch tot von Rettungskräften geborgen werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Ursache des Unglücks war zunächst nicht klar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden im Kellerbereich eines historischen Gebäudes auf dem Gelände Sanierungsarbeiten durchgeführt, als plötzlich Teile der Decke einbrachen. Neben der Kriminalpolizei ermitteln auch die Gewerbeaufsicht, das Bauamt und der Verbraucherschutz.