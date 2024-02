Erneut protestieren Landwirte in Sachsen-Anhalt. In der Nacht eskaliert eine Protestaktion in Magdeburg.

Magdeburg - Landwirte haben in der Nacht zu Donnerstag in Magdeburg bei einer Protestaktion vereinzelt Reifen angezündet und Gülle auf die Straße gekippt. Die Bauern blockierten nach Angaben eines dpa-Reporters eine Straße in einem Industriegebiet im Norden von Magdeburg. Die Polizei war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort und löschte immer wieder die angezündeten Reifen.

Der Protest zeige das Ausmaß des Frusts innerhalb des Berufsstandes, teilte der Bauernverband Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Man habe sich von der Bundesregierung ein deutliches Zeichen gewünscht, dass der Protest zur Kenntnis genommen wird. „Solange diese Situation besteht, wird man von weiteren Protesten ausgehen müssen“, sagte ein Sprecher des Verbands.

Am Mittwoch hatten Landwirte erneut Protestaktionen durchgeführt und stundenlang fast alle Autobahnauffahrten in Sachsen-Anhalt mit Fahrzeugen blockiert. Hintergrund der Proteste sind die Haushaltsberatungen im Bundestag. Die Ampel-Koalition will Steuerbegünstigungen für Landwirte beim Agrardiesel schrittweise abschaffen.