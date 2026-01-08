Landwirte protestieren an Auffahrten der A9 zwischen Coswig und Dessau-Roßlau. Die Teilnehmerzahl liegt in einem niedrigen zweistelligen Bereich, Verkehrseinschränkungen gibt es derzeit keine.

Auch bei Schmölln in Thüringen sowie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben Landwirte Demonstrationen an Autobahnauffahrten angekündigt. (Symbolbild)

Coswig/Oranienbaum-Wörlitz/Dessau-Roßlau - Landwirte protestieren an den Auffahrten der A9 in Coswig, Vockerode, Dessau-Ost und Dessau-Süd. Wie die Polizei Dessau-Roßlau mitteilte, kommt es derzeit zu keinen Einschränkungen. Demnach liegt die Zahl der Teilnehmenden insgesamt in einem niedrigen zweistelligen Bereich.

Hintergrund ist die geplante Unterzeichnung des Mercosur-Handelsabkommens der EU mit südamerikanischen Staaten. Die Landwirte stellen sich gegen das Vorhaben, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika fürchten.

Gegen 5.15 Uhr sei der erste Landwirt in Coswig mit Traktor und Anhänger eingetroffen. Nach Angaben der Polizei sind die Proteste bis 16.00 Uhr angemeldet.

An der Autobahnanschlussstelle A4 bei Schmölln in Thüringen kommt es seit den Morgenstunden ebenfalls zu Protesten an den Auffahrten. Auch in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben Landwirte Demonstrationen an zahlreichen Autobahnauffahrten angekündigt.

Bereits 2024 hatte es eine Welle von Bauernprotesten gegeben, bei denen es zu Blockaden an Autobahnauffahrten kam. Damals protestierten die Landwirte dagegen, Steuerentlastungen beim Agrardiesel abzuschaffen.