Hohe Zinsen, teure Baukosten, vorerst wenig Neubau: Was bedeutet das für alle, die im Berliner Umland eine Wohnung suchen?

Potsdam - Brandenburgs Bauminister Detlef Tabbert (BSW) sieht insbesondere im Berliner Umland auf dem Wohnungsmarkt weiter keine Entspannung. Die Probleme auf dem Wohnungsmarkt seien „längst in der Mittelschicht angekommen“, sagte er bei der Vorstellung des Wohnungsmarktberichts in Potsdam. Das führe dazu, dass selbst in der „zweiten Reihe“ - also in den Regionen etwas weiter von Berlin entfernt - die Mieten und Grundstückspreise steigen.

Demgegenüber stehe „eine zurückhaltende Stimmung im Bau“. Die Auswirkungen der schlechten Rahmenbedingungen seien noch immer zu spüren, führte Tabbert aus. Da seien etwa die hohen Kreditzinsen und die deutlich gestiegenen Baukosten. Diese Investitionsbedingungen erschwerten die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots. Tabbert kündigte an, mit der neuen Bauordnung die Rahmenbedingungen für den Neubau erleichtern zu wollen. Der Entwurf stehe unmittelbar vor Einbringung ins Kabinett.

Immerhin sei zwischen 2013 und 2022 der Wohnungsbestand in Brandenburg um fast sieben Prozent gewachsen. Insgesamt wurden laut Tabbert etwa 103.000 Wohnungen fertiggestellt - viele davon im Berliner Umland, wo die Nachfrage besonders groß ist.

In den kommenden Jahren dürfte die Zahl der Fertigstellungen im Brandenburger Wohnungsbau jedoch voraussichtlich „an Dynamik verlieren“, sagte Sophie Wiedergrün vom Forschungsinstitut Regiokontext, die den Wohnungsmarktbericht vorstellte. Durch die erschwerten Finanzierungsbedingungen in den Vorjahren sei bereits ein Rückgang an Baugenehmigungen ab dem Jahr 2022 zu verzeichnen gewesen. Somit müsse man in den kommenden Jahren auch mit weniger neuem Wohnraum rechnen.