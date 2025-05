In den vergangenen Jahren wurde bereits in mehrere neue Projekte am Burgberg in Bad Harzburg investiert. Die nächste Attraktion soll an die bisherigen anschließen.

Baumwipfelpfad im Harz will Angebot weiter ausbauen

Mit dem Baumwipfelpfad begann vor zehn Jahren der Ausbau des touristischen Angebotes am Burgberg in Bad Harzburg. (Archivbild)

Bad Harzburg - Rund um den Baumwipfelpfad in Bad Harzburg soll das touristische Angebot weiter ausgebaut werden. Die Attraktion am Burgberg wurde vor zehn Jahren eröffnet und lockte seitdem mehr als zwei Millionen Gäste an, wie die Betreiber mitteilten. Mit einer Jubiläumsveranstaltung soll das heute gefeiert werden.

Der Baumwipfelpfad lockt nach Betreiberangaben jährlich mehr als 200.000 Gäste an. Mit seinen verschiedenen neuen Attraktionen der vergangenen Jahre wie dem Baumwipfelpfad habe sich Bad Harzburg zu einem touristischen Magnet im Harz gemausert, lobte jüngst Goslars Landrat Alexander Saipa (SPD).

Bei der Jubiläumsveranstaltung soll das mit einem vielfältigen Programm an verschiedenen Standorten in Bad Harzburg - unter anderem auf dem Baumwipfelpfad selbst - gefeiert werden. Geplant sind den Angaben nach etwa Auftritte von Schaustellern und Musikern. In der Krone im Zentrum des Baumwipfelpfades soll es eine Bar geben.

Neue Attraktion bis 2027 geplant

Mit der Wipfelerlebniswelt soll in den kommenden Jahren eine weitere Attraktion hinzukommen. Geplant ist nach Angaben der Betreiber der höchste Abenteuerspielplatz Deutschlands auf bis zu 26 Metern Höhe. Er soll den bisherigen Kletterpark ersetzen und an den Baumwipfelpfad angebunden werden.

Teil der Wipfelerlebniswelt sollen demnach unter anderem eigens dafür entwickelte Kletter- und Netzelemente sowie ein Freifall werden. Auch ein Café sei geplant. Gäste sollen zudem „im Rahmen des Angebotes für ihre Umwelt sensibilisiert und auf Umweltthemen aufmerksam gemacht“ werden. Das Vier-Millionen-Euro-Projekt soll spätestens 2027 eröffnen.

Nicht die erste neue Attraktion

Bereits in den vergangenen Jahren wurde das Angebot um neue Attraktionen erweitert. So kam 2020 die sogenannte Baumschwebebahn hinzu: eine Art Seilrutsche, die sich durch die Baumwipfel den Berg hinunter windet bis zum Baumwipfelpfad. Erst im vergangenen Jahr wurde ein Animationskino eröffnet, das vor allem bei regnerischem Wetter Besucher anlocken soll und unter anderem die Geschichte von Bad Harzburg präsentiert. Hinzu kommt eine Seilbahn, die bereits seit 1929 auf den Gipfel des Burgbergs führt.