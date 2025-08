Perleberg - Bei der Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin haben die ersten Arbeiten am Oberbau und der Signaltechnik begonnen. In einem Abschnitt zwischen Dergenthin (Perleberg) und Karstädt in Brandenburg werde derzeit mit einer Reinigungsmaschine der Schotter gereinigt - dabei werden zu kleine und zu große Schottersteine aussortiert. „Bislang läuft die Baustelle nach Plan“, sagte DB-Projektleiter Julian Fassing.

In Dergenthin werden die ersten Weichen erneuert. Die neuen Weichen seien vor Beginn der Sperrung vormontiert worden. „Aktuell sind wir dabei, die alten Weichen auszubauen, den Schotter auszubauen, der wird dann auf einen Zug verladen“, sagte Fassing. Wenn das erledigt sei, werde neuer Schotter verteilt und die neuen Weichen eingebaut.

VBB fordert Verbesserungen beim Ersatzverkehr

Die Generalsanierung der Bahnstrecke Hamburg-Berlin läuft seit Freitagabend und soll Ende April abgeschlossen sein. Währenddessen ist die Strecke komplett gesperrt. Während der Fern- und der Güterverkehr umgeleitet werden, wurde für den Regionalverkehr ein umfangreicher Schienenersatzverkehr aufgestellt. Die Bahn hofft, dass nach der Generalsanierung mindestens fünf Jahre lang keine Baustelle auf der Strecke nötig ist.

Während der Betrieb des Schienenersatzverkehrs ersten Erkenntnissen zufolge gut angelaufen ist, beklagte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg am Montag Probleme bei den Fahrgastinformationen. „So fehlen an den Haltestellen teilweise die Fahrplanaushänge und mitunter sind Busse unvollständig oder missverständlich beschildert. Echtzeitdaten liegen bislang nur für einen Teil der Flotte zuverlässig vor“, schrieb der VBB in einer Mitteilung. An einigen Haltestellen wünscht sich der Verkehrsverbund zusätzliche Unterstände. Nach Angaben des VBB soll es schon bis Ende der Woche erste Verbesserungen geben.