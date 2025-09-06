Wegen Bauarbeiten fahren keine Regionalzüge der Deutschen Bahn zwischen Bremen und Bremerhaven. Reisende müssen auf Expressbusse umsteigen.

Bremen/Bremerhaven - Von Montag an müssen Bahnreisende auf der Strecke von Bremen nach Bremerhaven-Lehe auf Ersatzbusse umsteigen. Aufgrund von Bauarbeiten fahren dort bis 6. Oktober keine Regionalzüge der Deutschen Bahn, wie ein Sprecher mitteilte. Betroffen sind die Züge der Linien RE 8 und RE 9.

Das Unternehmen wird Expressbusse mit Halt in Bremen Hbf, Bremerhaven Hbf und Bremerhaven-Lehe sowie Busse zwischen Bremen Hbf, Osterholz-Scharmbeck und Bremerhaven Hbf einsetzen.

Züge der Nordwestbahn sind trotz der Bauarbeiten unterwegs, allerdings fallen auch hier etliche Verbindungen in den späten Abend- und Nachtstunden aus, wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilte.