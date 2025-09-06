90er-Party, Freefall-Tower und ein Umzug mit 1.800 Mitwirkenden: In Sebnitz wird der „Tag der Sachsen“ zum XXL-Event – und die Grenze zu Tschechien verschwindet für ein Wochenende.

Die Kleinstadt Sebnitz an der tschechischen Grenze feiert an diesem Wochenende den 30. „Tag der Sachsen“.

Sebnitz/Dolní Poustevna - Die Kleinstadt Sebnitz an der tschechischen Grenze feiert an diesem Wochenende den 30. „Tag der Sachsen“. Die 9.000-Einwohner-Kommune erwartet bis zu 250.000 Besucher von deutscher wie tschechischer Seite, sagte Tina Meinert, Sprecherin des Projektbüros. Die Stadt sei bereits seit dem Morgen „gut gefüllt“. Die Parkplätze haben laut Polizei teilweise die Kapazitätsgrenze erreicht.

Bei Sachsens größtem Volksfest wird auch politische Prominenz erwartet: Neben Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sind unter anderem der Co-Vorsitzende der Linken im Bundestag, Sören Pellmann, Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (CDU) sowie Sachsens SPD-Vorsitzende Kathrin Michel und Henning Homann vor Ort. Sie alle stellen sich auf dem „Sachsensofa“ unter anderem den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern.

Sonntagsumzug bildet Höhepunkt

Der „Tag der Sachsen“ in Sebnitz bietet in diesem Jahr elf Bühnen, 18 Themenmeilen, ein historisches Heerlager, einen Rummel mit Freefall-Tower und Riesenrad. Am Samstagabend steigt eine 90er-Jahre-Party. Unter dem Motto „Grenzenlos feiern!“ wollen die Oberbürgermeister von Sebnitz und Dolní Poustevna am Abend außerdem gemeinsam symbolisch die Grenze überschreiten.

Höhepunkt des Wochenendes ist der große Sonntagsumzug mit rund 1.800 Teilnehmenden, 90 Bildern, zwölf Spielmannszügen und Musikkapellen sowie zahlreichen Festwagen und Fahrzeugen, so die Veranstalter.

Sebnitz zum zweiten Mal Gastgeber

Der „Tag der Sachsen“ findet seit 1992 jährlich in wechselnden Städten statt. Sebnitz ist nach 2003 zum zweiten Mal Gastgeber. Das Jubiläum steht unter dem Motto „Auf blühende Erlebnisse!“.