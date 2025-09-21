Auf der wichtigen Fernverkehrsstrecke zwischen Berlin und Stendal schmiss eine Baustelle den Fahrplan durcheinander. Nach einigen Stunden konnten die Probleme behoben werden.

Zwischen Berlin und Stendal kommt es kurzfristig zu Bauarbeiten, die zu Beeinträchtigungen im Fernverkehr führen. (Archivbild)

Berlin/Stendal - Wegen Bauarbeiten auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Stendal kam es am Morgen zu größeren Beeinträchtigungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn. Wie die Bahn mitteilte, fielen unter anderem ICE-Verbindungen zwischen Berlin und Frankfurt sowie zwischen Berlin und Aachen komplett aus. Auf weiteren Verbindungen kam es zu Verspätungen von bis zu 60 Minuten.

Grund sei Zeitverzug bei einer Baustelle gewesen, sagte eine Bahnsprecherin. Am späten Vormittag habe die Strecke aber wieder freigegeben werden können.