Sieben Wochen vor den Weltmeisterschaften im Trampolin-Turnen haben sich die deutschen Athletinnen und Athleten beim Weltcup in Cottbus in guter Form präsentiert. Auch die Ausrichter sind zufrieden.

Cottbus - Die Weltmeister Fabian Vogel und Caio Lauxtermann (beide MTV Bad Kreuznach) haben beim Trampolin-Weltcup in der Cottbuser Lausitz-Arena die Silbermedaille im Wettbewerb Doppel Synchron gewonnen. Im Finale zeigte das Duo mit 16,3 die höchste Schwierigkeit und musste sich mit 52,05 Punkten knapp den Kasachen Danil Mussabayev und Nikita Tumakov (52,20) geschlagen geben.

Bronze ging an die Briten Zak Perzamanos und Corey Walkes (51,53 Punkte). „Mit dem Ergebnis bin ich super zufrieden“, sagte Lauxtermann, der bis Sommer 2024 noch für den Weltcup-Ausrichter SC Cottbus gestartet war.

„Jetzt haben wir noch zwei Monate bis zur WM und Zeit unsere Leistung zu steigern“, bilanzierte eine zufriedene Bundestrainerin Katarina Prokesova den Wettkampftag. Die WM in Pamplona/Spanien beginnt am 6. November. Bei den Frauen belegten Aileen Rösler und Christine Schuldt (Bad Kreuznach/TG Dietzenbach) Platz sechs im Doppel Synchron. Im neuen Mixed-Synchron-Format erreichen Aileen Rösler und Fabian Vogel den achten Platz.

Beim zweiten Trampolin-Weltcup in Cottbus nach 2024 waren in diesem Jahr mehr als 60 Turnerinnen und Turner aus zwölf Nationen am Start. Der SC Cottbus will den Wettbewerb ähnlich wie das Turnier der Meister, dem Weltcup im Gerätturnen, am Standort etablieren. Im nächsten Jahr ist der Trampolin-Weltcup am 17./18. Oktober 2026 in der Lausitz-Arena geplant.