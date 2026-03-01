Hört Manuel Neuer auf oder macht er weiter? Verlängert Harry Kane? Spannende Personalfragen stehen vor der Entscheidung. Der Vorstandsvorsitzende verrät Details.

München - Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen hat den Zeitrahmen für Vertragsgespräche mit den Topstars Manuel Neuer und Harry Kane verraten. Im zweiten Quartal wollen die Münchner mit Torhüter Neuer (39) über die Fortsetzung der Karriere und mit Torjäger Kane (32) über die Verlängerung des bis 2027 laufenden Vertrags reden.

Spannende Neuer-Zukunft

Neuer sei „eine Legende dieses Clubs“, sagte Dreesen bei Bild-TV. Im März wird der Kapitän 40 Jahre alt. „Das ist doch ganz klar, dass wir miteinander sprechen. Und wir haben genauso miteinander auch vereinbart, dass wir in aller Gelassenheit dann im zweiten Quartal uns über die Zukunft unterhalten“, sagte Dreesen.

„Er bringt aktuell absolute Topleistungen, ist immer noch auf einem Niveau, das ist unglaublich. Sicherlich nach wie vor einer der besten Torhüter, die es gibt auf dieser Welt.“ Man werde schauen, „was rauskommt“, sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende.

„Das war das erste Bekenntnis von Harry“

Kane unterstrich mit seinem Doppelpack beim 3:2 im rasanten Klassiker gegen Borussia Dortmund einmal mehr seinen Stellenwert für den designierten deutschen Fußball-Meister. Dreesen bestätigte, dass der englische Nationalmannschaftskapitän eine Ausstiegsklausel nicht gezogen habe. „Das ist ja mal das erste Bekenntnis gewesen, auch von Harry zum FC Bayern“, sagte der Bayern-Boss.

Auch bei Kane wolle man sich „das in aller Gelassenheit dann im Laufe der Saison im zweiten Quartal anschauen. Natürlich noch vor der nächsten Saison“, sagte Dreesen. Er klang positiv, dass die bis 2027 fixierte Zusammenarbeit ausgedehnt werden könnte. „Die Zeichen der Zeit sind so, dass Harry sich sehr wohlfühlt. Wir sind sehr zufrieden mit ihm.“

Dreesen: Kane tut der Bundesliga gut

Ausnahmespieler wie Kane seien auch für die Bundesliga wichtig. „Weltstars wie Harry Kane tragen zum Image der Liga bei, sind mit ein Exportartikel der deutschen Bundesliga“, sagte Dreesen. Man habe gezeigt, dass man in der Lage sei, „Weltstars auch nach Deutschland zu holen“. Kane sei auf dem besten Wege, womöglich „diesen Fabelrekord von Lewandowski zu knacken“. Der liegt bei 41 Saisontoren. Kane steht nach 24 Spieltagen bei 30 Treffern.

Bei der Frage nach Dortmund-Verteidiger Nico Schlotterbeck als ein Bayern-Spieler für die Zukunft antwortete Dreesen: „Es ist völlig unzweifelhaft, dass Schlotterbeck ein hervorragender Spieler ist. Er ist ein Spieler von Dortmund, deswegen geziemt es sich nicht darüber zu philosophieren, wo er mal irgendwann spielt oder ob und wie er seinen Vertrag verlängert.“

Unter Zugzwang stehe man nicht, auch durch die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano. „Wir haben eine sehr gut aufgestellte Verteidigung, drei hervorragende Innenverteidiger. Ich glaube, wir sind für die Zukunft gerüstet.“ Dreesen bestätigte die in den Medien spekulierte Vertragsverlängerung mit Lennart Karl bis 2029.