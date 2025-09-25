München - Die Fußballerinnen des FC Bayern müssen lange auf Co-Kapitänin und Leistungsträgerin Sarah Zadrazil verzichten. Die Österreicherin erlitt im Heimspiel gegen den SC Freiburg (4:0) einen Kreuzbandriss im linken Knie und wurde bereits operiert. Nach Angaben des deutschen Meisters wird die 32 Jahre alte Nationalspielerin mehrere Monate ausfallen. Möglicherweise kann Zadrazil erst gegen Ende der Saison wieder spielen - wenn überhaupt.

„Das ist wirklich eine sehr bittere Nachricht - vor allem für Sarah selbst. Für uns ist es ein herber Verlust und sie wird uns auf dem Platz sehr fehlen, das ist unbestreitbar“, sagte Bayerns Frauenfußball-Direktorin Bianca Rech.