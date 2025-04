75.000 Fans besuchen regelmäßig die Spiele der Männer des FC Bayern. In der Allianz Arena bestreiten die Fußballerinnen das erste Spiel der kommenden Bundesligasaison. Ein Novum.

Bayern-Fußballerinnen eröffnen Saison in Allianz Arena

München - Die Fußballerinnen des FC Bayern eröffnen die kommende Bundesligasaison erstmals auf der ganz großen Bühne. Wie die Münchnerinnen mitteilten, bestreitet die Mannschaft von Trainer Alexander Straus die erste Partie der neuen Spielzeit in der Allianz Arena. Sie ist sonst die Heimstätte von Manuel Neuer, Harry Kane & Co. Auf wen die Münchnerinnen am 6. September (17.45 Uhr) treffen, gibt der Deutsche Fußball-Bund nach dem Ende dieser Spielzeit bekannt.

Bisheriger Rekord: 24.000 Fans gegen Barcelona

Für die Bayern-Fußballerinnen ist es nach drei Champions-League-Partien und einem Bundesligaspiel erst der fünfte Auftritt in der Allianz Arena, die bei den Spielen der Männer regelmäßig mit 75.000 Zuschauern ausverkauft ist.

Der aktuelle Zuschauerrekord bei den Münchnerinnen liegt bei 24.000 Fans. Sie besuchten Ende 2022 das Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona (3:1).

Bayern-Boss: „Sichtbarkeit des Frauenfußballs fördern“

„Der Auftakt der Frauen-Bundesliga gehört auf die ganz große Bühne - und die Allianz Arena ist genau der richtige Ort dafür. Gemeinsam mit unserem Frauen-Team und unseren Fans wollen wir ein echtes Fußballfest feiern und ein starkes Zeichen für den Frauenfußball setzen“, sagte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen.

Solche Spiele würden „einen wichtigen Beitrag“ leisten, „wenn es darum geht, die Entwicklung und die Sichtbarkeit des Frauenfußballs zu fördern“, sagte er weiter.