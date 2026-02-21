Alphonso Davies ist erneut verletzt. Der Bayern-Star muss beim 3:2 der Münchner gegen Eintracht Frankfurt vorzeitig vom Platz. Sportvorstand und Trainer geben ein erstes Update.

München - Der FC Bayern München muss einen erneuten Ausfall von Alphonso Davies verkraften. Der kanadische Fußball-Nationalspieler hat sich beim 3:2 gegen Eintracht Frankfurt einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister wenige Stunden nach der Partie mitteilte. Der Außenverteidiger falle „zunächst aus“.

„Es sieht nicht so schlimm aus. Ich weiß nicht, ob es zwei Wochen sind oder vier“, hatte Trainer Vincent Kompany kurz nach dem Spiel erklärt. Davies war nach einem Kreuzbandriss im Knie aus dem März 2025 lange ausgefallen. Erst Ende des vergangenen Jahres feierte der 25-Jährige sein Comeback.

„Auf dem Platz war er sehr down“

Die erneute Verletzung ist bitter, aber nicht so schwerwiegend. Joshua Kimmich, der das Münchner Team gegen Frankfurt in Vertretung des verletzten Torwarts Manuel Neuer als Kapitän auf den Platz geführt hatte, berichtete von einem zunächst mitgenommenen Davies. „Auf dem Platz war er sehr down. In der Kabine wirkte er etwas gefasster“, berichtete Kimmich. Seine Hoffnung auf „keine lange Ausfallzeit“ beim schnellen Kanadier sollte sich erfüllen.