Mainz - Talent Gabriel Vidovic vom FC Bayern München wechselt für die laufende Saison auf Leihbasis zum FSV Mainz 05. Das teilten beide Fußball-Bundesligisten kurz vor dem Ende des Transferfensters mit.

Der Offensivmann verlängerte außerdem seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister um ein Jahr bis Sommer 2026. Das war Voraussetzung, damit die Leihe vollzogen werden konnte. Medienberichten zufolge besitzt der FSV für den 20-Jährigen eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

Offensiv-Talent mit starker Vorbereitung bei den Bayern

Der kroatische Juniorennationalspieler ist seit 2016 bei den Bayern und hinterließ zuletzt in der Vorbereitung einen starken Eindruck. „In den vergangenen Wochen hat sich Gabi auch bei uns in der Vorbereitung wieder sehr gut präsentiert und soll nun beim FSV Mainz die nächsten Schritte machen“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Sein Debüt bei den Bayern-Profis gab Vidovic im April 2022. In den vergangenen beiden Spielzeiten war er zunächst an den niederländischen Club Vitesse Arnheim und dann an Dinamo Zagreb ausgeliehen. „Gabriel Vidovic bringt eine Menge Talent mit, er ist ein feiner Kicker, technisch immens versiert und spielintelligent“, sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel.