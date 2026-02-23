Lennart Karl ist jetzt volljährig. Das gefällt dem Bayern-Toptalent vor allem mit Blick auf zwei Themen, wie er in einem Interview verrät.

München - Lennart Karl weiß die Vorzüge der Volljährigkeit zu schätzen. „Das ist schon etwas Besonderes. Ich habe jetzt meinen Führerschein gemacht, dadurch fühlt man sich einfach ein bisschen freier, auch wenn mir meine Eltern immer noch sagen, was ich machen soll und was nicht“, sagte der seit Sonntag 18 Jahre alte Fußballprofi des FC Bayern München in einem Interview des „Kicker“. „Insgesamt wird man unabhängiger.“

In dem Gespräch verriet Karl auch, dass er mit Bundestrainer Julian Nagelsmann bislang keinen Kontakt gehabt habe. Der U21-Nationalspieler gilt nach seinen starken Leistungen in dieser Saison für die Münchner auch als Kandidat für das DFB-Team bei der Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. „Für mich zählt einzig, bei Bayern alles zu geben - nur dann kann ich auf eine Nominierung hoffen. Wer nicht auf so etwas hofft, hat im Fußball nichts verloren.“

An seinem 18. Geburtstag soll sich Karls bisheriger Kontrakt bei den Münchnern automatisch in einen Profivertrag umgewandelt haben, der nun bis 2029 gilt. Das berichten mehrere Medien wie Sky und „Bild“ übereinstimmend. Bislang kommt Karl in dieser Bundesliga-Saison auf 20 Spiele, in denen er vier Tore erzielte und drei vorbereitete.