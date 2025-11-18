Svenja Müller und Cinja Tillmann scheitern bei der Beach-WM in der ersten K.-o.-Runde gegen zwei Italienerinnen. Für zwei andere deutsche Duos läuft es besser.

Adelaide - Die deutschen Meisterinnen und Europameisterschafts-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann sind bei der Beach-Volleyball-WM schon in der ersten K.-o.-Runde gescheitert. Das deutsche Duo unterlag im australischen Adelaide den Italienerinnen Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth in zwei Sätzen mit 12:21 und 23:25. Damit verpassten die in Hamburg trainierenden Müller/Tillmann den Einzug in das Achtelfinale.

„Das war nicht die Leistung, die wir uns erhofft haben“, sagte Tillmann nach der Niederlage in der ARD. „Es ist bescheuert, aber die beiden sind ein richtig gutes Team“, ergänzte Müller in Richtung der beiden Italienerinnen.

Linda Bock und Louisa Lippmann nun gegen die Italienerinnen

Mit Gottardi/Orsi Toth bekommen es am Donnerstag in der Runde der besten 16 Teams nun Linda Bock und Louisa Lippmann zu tun. Das neu formierte Duo musste gegen Shaunna Polley/Olivia MacDonald aus Neuseeland zwar im zweiten Durchgang einen Satzball abwehren, gewann aber 21:15 und 23:21. Ebenfalls weiter sind Melanie Paul und Lea Kunst, die die Niederländerinnen Emi van Driel/Wies Bekhuis mit 21:17 und 21:19 ausschalteten.

Die übrigen vier deutschen Paare, die den Sprung aus der Gruppenphase in die K.-o.-Runde geschafft hatten, kommen erst am Mittwochmorgen deutscher Zeit zum Einsatz. Dann geht es für die Olympia-Zweiten Nils Ehlers/Clemens Wickler sowie Sandra Ittlinger/Anna Grüne, Paul Henning/Liu Wüst und Lukas Pfretzschner/Sven Winter um den Einzug in das Achtelfinale.