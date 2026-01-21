Er jagt Heuschrecken, schmückt Ugandas Flagge und gilt als Glücksbringer: Der imposante Vogel ist in seinen Lebensräumen massiv bedroht. Heute existieren noch weniger als 100.000 der Tiere in Afrika.

Dresden/Landau - Der Kronenkranich ist das Zootier des Jahres 2026. Das in Afrika beheimatete Tier erhält die Auszeichnung der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP), um auf seine zunehmende Bedrohung aufmerksam zu machen. „Die Kraniche sind durch den Verlust von Lebensraum und den verstärkten Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft bedroht“, sagte Projektkoordinatorin Viktoria Michel bei der Vorstellung der diesjährigen Kampagne im Zoo Dresden.

Die Bestände des Kronenkranichs, von dem es zwei verschiedene Arten mit mehreren Unterarten gibt, seien allein in Ostafrika binnen der vergangenen 40 Jahre um 80 Prozent zurückgegangen. Heute gebe es schätzungsweise noch weniger als 100.000 Tiere in den Feuchtgebieten und kleinbäuerlichen Kulturlandschaften im mittleren und südlichen Afrika, erklärt Projektkoordinatorin Michel. Die Vögel würden illegal gejagt, eingefangen und etwa in Hotelgärten gehalten, so die Veterinärmedizinerin für Zoo- und Wildtiere weiter.

Kronenkranich ist talentierter Heuschreckenjäger

In vielen Kulturen der Sahelzone in Afrika werde das Tier als Glücksbringer und Wächter über die Gesundheit von Menschen und Nutztieren verehrt. In Uganda ziere der Kronenkranich die Nationalflagge des Landes. Die Tiere erreichen eine Flügelspannweite von zwei Metern. Sie seien talentierte Heuschreckenjäger und würden so helfen, riesige Wanderheuschreckenschwärme einzudämmen, die in Afrika immer wieder ganze Ernten vernichten könnten.

Im Rahmen der Kampagne werden Spenden gesammelt, mit denen Schutzprojekte zum Erhalt der Vogelart in Kenia, Burundi und Tansania unterstützt werden sollen - etwa zur Anschaffung von Fahrzeugen oder zur Ausbildung freiwilliger Helfer. Die Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden stehe dabei besonders im Fokus. Die Erfahrung habe gezeigt: „Nur zusammen mit den Menschen vor Ort können Naturschutzprojekte erfolgreich sein“, so Dag Enke, Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten (VDZ).

Aktion vor zehn Jahren für Artenschutz gestartet

Beim „Zootier des Jahres“ geht es den Machern um den Artenschutz. Die Kampagne wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen, um sich für stark gefährdete Tierarten einzusetzen, die nicht so bekannt sind oder deren Bedrohung selten besprochen wird. Der Kronenkranich tritt die Nachfolge des Gürteltiers an, das die Auszeichnung im vergangenen Jahr erhalten hat.