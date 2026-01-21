Bis 2028 sollen in Sachsen-Anhalt fast 300 neue Windräder entstehen. Was das auch für Gemeinden im Land bedeutet.

In den kommenden drei Jahren erwartet das Ministerium den Bau von fast 300 neuen Windenergieanlagen. (Archivbild)

Magdeburg - Das Umweltministerium erwartet in den kommenden drei Jahren einen starken Ausbau der Windenergie im Land. Bis 2028 seien in Sachsen-Anhalt fast 300 neue Windräder geplant, teilte das Umweltministerium mit. Sie hätten eine Gesamtleistung von knapp 1,9 Gigawatt. Derzeit drehen sich laut Marktstammdatenregister in Sachsen-Anhalt etwa 2.760 Windräder. Sie haben eine installierte Leistung von 5,79 Gigawatt.

Jedes neue Windrad bedeute auch eine zusätzliche Einnahme für die Gemeindekasse, sagte Umwelt- und Energieminister Armin Willingmann (SPD). Viele der aktuell geplanten Investitionen seien Repowering-Projekte, bei denen viele ältere Anlagen durch modernere ersetzt würden. Besonders viele neue Windkraftanlagen sind den Angaben zufolge im Landkreis Börde, dem Altmarkkreis Salzwedel und im Burgenlandkreis geplant.