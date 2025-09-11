Am Mittwochabend machte der VfL Wolfsburg seinen Überraschungs-Transfer perfekt. Schon am Samstag könnte der Däne Christian Eriksen in der Bundesliga gegen Köln zum Einsatz kommen.

Wolfsburg - Überraschungs-Transfer Christian Eriksen könnte schon an diesem Samstag beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln sein Bundesliga-Debüt für den VfL Wolfsburg geben. „Er hatte heute sein erstes Training. Morgen gehen wir wieder auf den Platz. Danach gucken wir, ob er eine Option für Samstag ist. Aber das erste Training war gut“, sagte VfL-Trainer Paul Simonis bei seiner Pressekonferenz zum Köln-Spiel (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). „Er fängt nicht an. Aber vielleicht kommt er mit uns mit und sitzt auf der Bank.“

Den 33 Jahre alten Rekordnationalspieler Dänemarks hatten die Wolfsburger am Mittwochabend überraschend verpflichtet. Eriksens Vertrag bei Manchester United war im Sommer nicht verlängert worden. Bekannt wurde der Däne vor allem durch seinen Zusammenbruch mit Herzstillstand während des EM-Spiels 2021 gegen Finnland.

Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz nannte den Transfer „ein Ausrufezeichen für die Bundesliga und auch für den VfL Wolfsburg“. Bedenken wegen der Fitness des seit Juli vereinslosen Fußballers haben die Verantwortlichen nicht. „Er hat vorher mit Malmö trainiert. Und heute hat er beeindruckend trainiert“, sagte Simonis.