Der Schlagersänger steht seit einiger Zeit in der Kritik. Nun sorgt ein geplanter Auftritt in Brandenburg für Unruhe.

Beelitz - Ein geplanter Auftritt des umstrittenen Schlagersängers Michael Wendler (52) beim Stadtfest im brandenburgischen Beelitz sorgt für Wirbel. Die Stadtverwaltung teilte mit, aufgrund „der heftigen Reaktionen am heutigen Mittwoch das Vertragsverhältnis noch einmal kritisch hinterfragen“ zu wollen.

Das Ergebnis werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es auf der Internetseite der Stadt Beelitz. Zuvor hatte die „Märkische Allgemeine“ berichtet.

Wendler plant einen Auftritt bei der Schlagernacht am 28. Juni 2025. Bei Facebook kündigt er das mit den Worten an: „Nichts kann aufhalten, was kommt. Die Rückkehr des Königs.“

Der in Dinslaken bei Duisburg geborene Sänger hatte in den vergangenen Jahren mit einigen Eklats von sich reden gemacht. In der Corona-Zeit hatte der Musiker immer wieder Beiträge mit Falschbehauptungen und extremen Inhalten wie Verschwörungserzählungen geteilt.