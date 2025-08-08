Eine Brücke wurde bereits abgerissen, zwei weitere werden folgen. Am Magdeburger Ring gibt es erhebliche Schäden an den Brücken. Teilweise fließt der Verkehr aber wieder.

Magdeburg - Nach dem Abriss einer wichtigen Brücke in der Magdeburger Innenstadt sind am Mittag die Behelfsbrücken für den Verkehr freigegeben worden. Wie auf Webcams der Stadt zu sehen war, konnten die ersten Fahrzeuge wieder über den Abschnitt in der Nähe des Hauptbahnhofs fahren. Die ursprüngliche Brücke über den Damaschkeplatz war im Juni wegen massiver Schäden und akuter Einsturzgefahr abgerissen worden.

Der Magdeburger Ring ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen in der Landeshauptstadt. Anfang der Woche hatte die Stadt mitgeteilt, dass wegen Schäden auch zwei weitere Brücken abgerissen werden müssen. Diese wurden bereits am Donnerstag für den Verkehr gesperrt.