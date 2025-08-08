Zweitligist Eintracht Braunschweig hat für seinen Stammtorhüter Ron-Thorben Hoffmann ein Backup in Italien gefunden. Elhan Kastrati hat auch schon Länderspiele für Albanien absolviert.

Braunschweig - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sein Torwartteam komplettiert. Die Niedersachsen nahmen Elhan Kastrati als weiteren Keeper unter Vertrag, wie die Eintracht mitteilte. Der 28-jährige Albaner spielte zuletzt in der Serie B in Italien bei AS Citadella, stieg mit dem Club in der vergangenen Saison aber ab. Kastrati erhält in Braunschweig einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Der Torhüter kommt auf 168 Spiele in der 2. Liga in Italien und auf 32 Partien in Albaniens erster Liga. Insgesamt bestritt er bisher drei Länderspiele für Albanien. Nummer eins im Tor der Braunschweiger ist Ron-Thorben Hoffmann.