Verkehr Bei Hannover: Abfahrt von der A7 auf die A2 gesperrt
Nach einem Lkw-Zusammenstoß am Morgen stehen Autofahrer bei Hannover vor gesperrten Spuren. Bisher gibt es keinen Stau.
13.01.2026, 08:36
Hannover - Die Abfahrt von der A7 am Kreuz Ost bei Hannover ist gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam es am Morgen zu einem Unfall mit zwei Lkw auf der Abbiegespur, weshalb diese vorerst gesperrt wurde. Die Abfahrt auf die A2 in Richtung Dortmund sowie Berlin ist dadurch vorerst nicht möglich. Bei dem Unfall wurde laut einem Sprecher der Polizei niemand verletzt.