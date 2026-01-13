Hannover - Die Abfahrt von der A7 am Kreuz Ost bei Hannover ist gesperrt. Nach Angaben der Polizei kam es am Morgen zu einem Unfall mit zwei Lkw auf der Abbiegespur, weshalb diese vorerst gesperrt wurde. Die Abfahrt auf die A2 in Richtung Dortmund sowie Berlin ist dadurch vorerst nicht möglich. Bei dem Unfall wurde laut einem Sprecher der Polizei niemand verletzt.