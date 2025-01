Seit Jahresbeginn leitet Jens Härtel die Fußballer von Erzgebirge Aue an. Im Trainingslager in der Türkei bereitet sich der ambitionierte Drittligist nun auf den Rückrundenstart vor.

Belek - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat das erste Spiel unter Neu-Trainer Jens Härtel mit einem Unentschieden abgeschlossen. Der Nachfolger von Pavel Dotchev führte die Veilchen fünf Tage nach seinem Amtsantritt im Test gegen Zweitligist SSV Ulm zu einem 2:2 (1:2).

Bei dem Duell im Güzeloba Stadion nahe Belek über zweimal 60 Minuten brachte Sean Seitz (4. Minute) die Sachsen vor gut 200 mitgereisten Fans in Führung, bevor Maurice Krattenmacher (11.) ausgleichen konnte und Semir Telalovic (30.) zum 1:2 traf. Im zweiten Durchgang erzielte Omar Sijaric (75.) mit viel Durchsetzungsvermögen den Ausgleich.

Vor dem Rückrundenauftakt bei Hannover 96 II am 17. Januar (19.00 Uhr/MagentaSport) testet Aue an diesem Freitag noch einmal gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau (16.00 Uhr), der ebenso wie die beiden deutschen Clubs aktuell sein Wintertrainingslager an der türkischen Rivera bezogen hat.