Ein Reisebus bleibt kurz nach Weihnachten an der Grenze zu Polen liegen. Bei Temperaturen um null Grad Celsius muss sogar der Katastrophenschutz anrücken.

Frankfurt (Oder) - Ein voll besetzter Reisebus ist am Morgen bei Frankfurt (Oder) auf der Autobahn liegen geblieben. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Da der Bus bei Temperaturen um den Gefrierpunkt weder eine funktionierende Heizung noch Licht hatte, sei der Katastrophenschutz alarmiert worden.

Dieser sorgte für Verpflegung, warme Getränke und den Transport in eine Unterkunft in der Stadt. Dort sollten die 32 Reisenden, darunter zwei Kinder, warten, bis der Bus wieder repariert ist. Anschließend könne die Reise fortgesetzt werden.