Die Schlitterpartie am Samstag endete für viele Menschen in Berlin im Krankenhaus. Das spüren die Häuser auch noch einen Tag danach.

Berlin - Nach den zahlreichen Glätte-Unfällen in Berlin sind die Krankenhäuser in der Hauptstadt immer noch damit beschäftigt, die Verletzten zu versorgen. „Auch heute werden weitere Operationen durchgeführt“, sagte ein Sprecher der Charité. Es stünden noch etwa 20 Operationen an. Am Samstag und Freitag waren auch in den anderen Krankenhäusern in Berlin die Notaufnahmen wegen der Glätteverletzten voll gewesen.

Insbesondere am Virchow-Klinikum und in der Charité Mitte sei es am Samstag zu einem extrem hohen Aufkommen von Patientinnen und Patienten mit glättebedingten Verletzungen gekommen, sagte der Charité-Sprecher. Es wurden mehr als 200 Menschen versorgt, schwerpunktmäßig mit Knochenbrüchen an Hüfte, Armen und Schulter.

Zeitweise seien bis zu 130 Patienten gleichzeitig in der Notaufnahme gewesen. „Bis tief in die Nacht lief die unfallchirurgische Versorgung in drei Operationssälen gleichzeitig“, sagte der Sprecher.

Ärztinnen und Pfleger aus der Freizeit geholt

In einigen Häusern wie dem Ernst von Bergmann Klinikum in Potsdam und der Charité wurde zusätzliches ärztliches und pflegerisches Personal aus der Freizeit mobilisiert.

Im Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau, im Evangelischen Krankenhaus Hubertus, in der Evangelischen Elisabeth Klinik und im Martin Luther Krankenhaus waren die Notaufnahmen ebenfalls überfüllt gewesen, hatte auch die Johannesstift Diakonie am Samstag mitgeteilt.

Auch in diesen Kliniken wurden vor allem Menschen mit Knochenbrüchen versorgt, die auf glatten Straßen und Bürgersteigen gestürzt waren. Die Notaufnahmen seien überlastet gewesen, die OP-Säle und Intensivstationen seien vollgelaufen. Die vier Kliniken befänden sich kurz vor einer kritischen Auslastungssituation, hatte es am Samstag von der Johannesstift Diakonie geheißen.