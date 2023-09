Ottenstein - Ein Mann ist in Ottenstein bei Hameln von einem fahrenden Traktor gefallen und gestorben. Der 32-Jährige stand den Angaben nach während der Fahrt als Beifahrer auf einer außen am Fahrzeug angebrachten Leiter, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Mann am späten Mittwochabend von der Leiter fiel und woran er genau starb, war zunächst unklar.

Der Mann hatte sich zuvor mit einem weiteren Mann gestritten. Der Fahrer des Treckers ging dazwischen und wollte ihn mit dem Traktor nach Hause fahren. Durch den Sturz zog sich der 32-Jährige Kopfverletzungen zu. Ein Notarzt stellte nach Reanimationsversuchen den Tod fest.

Gegen den 20 Jahre alten Fahrer des Traktors wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Tötung ermittelt.