Kristijan Jakic will zur zweiten Halbzeit des FC Augsburg gegen den SC Freiburg auf den Rasen, als ihm auf der Treppe ein Schmerz ins Bein fährt. Sein Ersatzmann steht nur wenig später im Mittelpunkt.

Augsburg - Der Augsburger Kristijan Jakic hat im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg für eine kuriose Auswechslung gesorgt. Der 28-Jährige verletzte sich kurz vor dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, als er die Treppe zum Stadion-Innenraum hinunterging. Die TV-Bilder zeigten, wie Jakic sich auf der Treppe zuerst ans Bein fasste und dann mit zwei Betreuern sprach. Schließlich humpelte er die Treppe wieder hoch.

„Es gibt ja im Fußball nichts, was es nicht gibt“, sagte FCA-Trainer Manuel Baum nach dem 2:2 (0:0): „Wir haben uns das auch schon angeschaut, aber nicht so recht festgestellt, dass er irgendwie ausgerutscht oder umgeknickt wäre. Im Endeffekt hat sein Muskel zugemacht. Und dann war er zehn Stufen vor der zweiten Halbzeit - und dann kam Elvis.“

Der für Jakic eingewechselte Elvis Rexhbecaj sorgte in der 49. Minute für die zwischenzeitliche 2:0-Führung, nachdem nur zwei Minuten zuvor Alexis Claude-Maurice zum 1:0 für Augsburg getroffen hatte. Am Ende reichte es aber nicht für den ersten Sieg der Gastgeber im neuen Jahr.