Der Amerikaner Tyler Hastings war schon Spieler, Scout und Co-Trainer in Wolfsburg. Jetzt ist er als Chefcoach zurück - und wie.

Der neue und der alte Trainer der Grizzlys Wolfsburg: Tyler Haskins (l) und Mike Stewart in gemeinsamen Zeiten hinter der Bande.

Wolfsburg - Club-Legende Tyler Hastings hat einen erfolgreichen Einstand als Trainer der Grizzlys Wolfsburg gefeiert. Nur wenige Stunden nach seiner Ankunft in Deutschland gewann das Team aus der Deutschen Eishockey Liga mit 4:1 (1:0, 1:1, 1:0) gegen den ERC Ingolstadt und beendete damit eine Serie von drei Niederlagen nacheinander seit dem Ende der Olympia-Pause.

„Das ist eine tolle Gelegenheit, wieder ein Teil dieser Organisation zu sein“, sagte Haskins bei MagentaSport. „Dieser Ort ist mein zweites Zuhause.“ Die Tore für die Wolfsburger schossen Jimmy Lambert (16.), Tyler Gaudet (40.), Justin Feser (57.) und Fabio Pfohl (59.).

Acht Jahre Profi in Wolfsburg

Der 39 Jahre alte US-Amerikaner Haskins spielte von 2010 bis 2018 selbst für die Grizzlys. Danach war er zwei Jahre als Nordamerika-Scout und drei Jahre als Co-Trainer des Clubs tätig. 2023 wechselte er zu Chicago Steel in die USA.

Am Dienstag holte Grizzlys-Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf ihn als Nachfolger von Mike Stewart nach Wolfsburg zurück. Der Kanadier war zuvor nach viereinhalb Jahren freigestellt worden. An der Seite seines Vorgängers arbeitete Haskins einst als Co-Trainer im Allerpark.