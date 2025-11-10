Hilders - Eine 37-jährige Mutter ist am Straßenrand beim Warten auf den Abschleppdienst lebensgefährlich verletzt worden. Ihre neunjährige Tochter wurde bei dem Unfall bei Hilders (Landkreis Fulda) am Sonntag leicht verletzt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Ein 21-jähriger, der mit seinem Wagen von der Straße abkam und das auf einer angrenzenden Grünfläche wartende Auto der 37-Jährigen rammte, wurde leicht verletzt.

Der Polizei zufolge kam zunächst die Autofahrerin kurz hinter der thüringisch-hessischen Landesgrenze in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und hielt auf der Grünfläche. Als sie neben ihrem Wagen auf den Abschleppdienst wartete, kam der 21-Jährige an der gleichen Stelle ebenfalls von der Straße ab und stieß gegen das Auto der Frau. Sie stand unmittelbar neben ihrem Wagen und wurde darunter eingeklemmt. Rettungskräfte bargen und reanimierten die Frau, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch ihre Tochter und der Fahrer des zweiten Wagens wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.