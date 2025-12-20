In der Adventszeit schmücken Landwirtinnen und Landwirte in Niedersachsen ihre Trecker und sorgen mit ihren Fahrten durch die ländlichen Gebiete für weihnachtliche Stimmung.

Weihnachtlich geschmückte Trecker sind bei einer Lichterfahrt von Syke nach Weyhe gefahren.

Syke - Rund 40 beleuchtete und weihnachtlich geschmückte Traktoren sind in Syke im Landkreis Diepholz gestartet. Unter dem Motto „Lichterfahrt – Für Hoffnung, Wärme, Nächstenliebe“ rollten die Fahrzeuge am Samstag nach Weyhe. Startpunkt war am Kinderhospiz Löwenherz.

Etliche Schaulustige verfolgten entlang der Strecke die Fahrt. Die Landwirtinnen und Landwirte hatten ihre Fahrzeuge geschmückt, um eine weihnachtliche Atmosphäre zu verbreiten.

In der Adventszeit werden seit mehreren Jahren in vielen Orten in Niedersachsen solche Fahrten durch ländliche Gebiete organisiert.