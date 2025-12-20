weather spruehregen
  3. Fahndung: Polizei-Einsatz auf Weihnachtsmarkt in Oldenburg

Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg sucht die Polizei nach einer Person. Was bislang bekannt ist.

Von dpa 20.12.2025, 18:06
Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg läuft ein Polizei-Einsatz. (Symbolbild)
Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg läuft ein Polizei-Einsatz. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Oldenburg - Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg läuft seit dem späten Nachmittag ein Polizei-Einsatz. Es werde nach einer verwirrten Person gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Es liefen Fahndungsmaßnahmen. Der Markt selbst wurde den Angaben zufolge nicht geräumt. In einer Mitteilung schrieb die Polizei, sie sei mit verstärkten Kräften vor Ort, es komme „zu einer erhöhten Präsenz von Streifenwagen und Einsatzkräften“. Besucher und Besucherinnen des Marktes sollten den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen. Weitere Details waren zunächst noch nicht bekannt.