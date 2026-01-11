München - Der ehemalige Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack hat als Berater von Lennart Karl die vieldiskutierte Schwärmerei von Bayern Münchens Jungstar über dessen „Traumverein“ Real Madrid eingeordnet. „Er ist ein junger Kerl, der geschliffen wird, im Reifeprozess ist und ganz, ganz am Anfang seiner Karriere steht“, sagte Ballack bei DAZN: „Wenn man dann zu seinen Träumen gefragt wird, dann glaube ich ist das auch erlaubt, dass man die auch mal kundtun darf.“

Er könne aber auch verstehen, „dass es da Reaktionen gibt, vor allem von Münchner Seite, von den Fans“, ergänzte der frühere Bayern-Profi: „Aber ich glaube, im Kontext ist die Aussage harmlos für mich.“ Ihm selbst sei so etwas früher zwar nicht passiert - aber das aus einem triftigen Grund: „Also ich bin als 17-Jähriger nie gefragt worden, weil ich noch nicht so weit war wie er.“

Ballack: „Nicht zu früh verbiegen“

Beim Besuch eines Fanclubs hatte Karl (17) auf die Frage nach einem Traumclub neben dem FC Bayern jugendlich offen geantwortet, dass er irgendwann mal für Real Madrid spielen wolle. Kein Problem für Ballack (49): „Wir wollen die Jungs nicht zu früh verbiegen in der Gesellschaft, wo wir eh vieles vorgeschrieben bekommen, wie wir uns äußern müssen.“

Ballack betonte zudem, dass der FC Bayern weiter Karls absoluter Traumverein sei. Im vergangenen Sommer habe man sich mit ihm zusammengesetzt und die sportliche Zukunft angesichts der großen Konkurrenzsituation beim deutschen Rekordmeister besprochen. „Da hat Lennart gesagt: 'Nein, das ist mein Verein, mein Traumverein, hier habe ich in der Jugend meine Entwicklungsstufen gemacht und jetzt habe ich die Möglichkeit.' Und er hat sich das zugetraut. Und das ist nicht nur so dahergesagt.“

Karl hat eine bemerkenswerte erste Saisonhälfte hinter sich. Mit Toren und Topleistungen im Münchner Starensemble hat sich der Teenager sogar für die Nationalmannschaft und eine WM-Nominierung im Sommer empfohlen. Auch beim Heimspiel zum Jahresstart gegen den VfL Wolfsburg stand der Youngster in der Startelf.