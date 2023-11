Bergen-Belsen-Überlebende in Gaza: Mehr Anteilnahme erhofft

Hannover - Die Organisation der Bergen-Belsen-Überlebenden in Israel wünscht sich von der niedersächsischen Landesregierung im Gaza-Krieg mehr Anteilnahme für die Überlebenden der Nazi-Verbrechen. Seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober halte Ministerpräsident Stephan Weil es „nicht für angebracht, zu überprüfen, wie es der Gemeinschaft der Belsen-Überlebenden während des Krieges geht“, sagte Organisations-Vize Arie Olewski laut Mitteilung. Niedersachsens stellvertretende Regierungssprecherin Kathrin Riggert betonte, der SPD-Politiker habe öffentlich und in persönlichen Gesprächen Jüdinnen und Juden sein Mitgefühl und seine Solidarität ausgesprochen.

Weil habe den brutalen Angriff unmittelbar danach und dann immer wieder „auf das Schärfste verurteilt“, betonte sie. „Als der Ministerpräsident von dem Wunsch eines Telefonates der Organisation der Überlebenden von Bergen-Belsen erfahren hat, hat er sich um ein Gespräch bemüht“, erklärte sie. „Dass ein solches Gespräch nun nicht zustande kommt, bedauert der Ministerpräsident.“ Nach Ansicht der Organisation bat Weil um einen Termin für ein Telefonat, nachdem er heftigen Protest erfahren habe.

Das Konzentrationslager Bergen-Belsen war am 15. April 1945 von der britischen Armee befreit worden. Etwa 53.000 Menschen wurden befreit, doch für viele kam die Hilfe zu spät. Auch die für ihr Tagebuch bekannte Anne Frank liegt in einem der Massengräber. Insgesamt starben im Lager und unmittelbar nach der Befreiung rund 52.000 Menschen, hinzu kommen fast 20.000 Tote im angrenzenden Kriegsgefangenenlager.