Leverkusen - In einen möglichen Wechsel von Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz zum FC Bayern München kommt einem Medienbericht zufolge Bewegung. Wie Sport1 vermeldet, soll der Bayer-Konzern Bayer Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro grundsätzlich grünes Licht für einen Wirtz-Transfer gegeben haben.

Voraussetzung ist offenbar, dass ein Verein 150 Millionen Euro für den 22-Jährigen bezahlt. Ob die Bayern dazu bereit sind, ist aber fraglich. Bayers Sportchef Simon Rolfes hatte am Sonntag die Chancen auf einen Wirtz-Verbleib in Leverkusen mit „60:40“ beziffert. Wirtz hat in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027 und soll angeblich nur zum FC Bayern wechseln wollen, falls er den letztjährigen Double-Gewinner tatsächlich verlassen sollte.

Die „Bild“ hatte gemeldet, dass die Münchner in diesem Sommer 100 Millionen Euro an Ablösesumme bieten wollen. Sollte das nicht reichen, würde Wirtz bis 2026 warten. Bayern-Vorstand Max Eberl war am Wochenende Nachfragen zu einer kolportierten Einigung mit Wirtz ausgewichen.