Teils sonnig, teils bewölkt ist das Wetter an diesem Tag in der Region Berlin-Brandenburg. Insbesondere im Nordosten ist ab dem Abend mit Regen zu rechnen.

Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Berlin und Potsdam - Auf einen Wechsel aus Sonnenschein und Wolken können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Die Höchsttemperaturen liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwischen 19 und 23 Grad und es weht ein teils böiger Nordwest- bis Westwind.

In der Uckermark sind gegen Abend Regenschauer möglich, in der Nacht ist die Regenwahrscheinlichkeit in der gesamten Osthälfte der Region erhöht. Die Temperaturen fallen auf bis zu 6 Grad.

Das leicht regnerische Wetter im Osten der Region hält auch am Donnerstag zunächst noch an. Gegen Nachmittag lockert sich der Himmel nach DWD-Angaben jedoch zunehmend auf.

Im Westen hingegen bleibt der Tag regenfrei. Die Höchsttemperaturen in der Region liegen zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht auf Freitag fallen die Temperaturen auf zwischen acht und drei Grad. Laut DWD besteht ein geringes Schauerrisiko.