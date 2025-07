Bremen - Football-Legende Tom Brady will Werder Bremens Stürmer Marvin Ducksch zu Birmingham City lotsen. Der 47-jährige Brady, seit 2023 Minderheitseigentümer des Fußball-Zweitligisten, hatte Informationen des „Kicker“ zufolge Kontakt mit dem derzeit verletzten Angreifer, um ihn von einem Wechsel nach England zu überzeugen. Auch ein Gespräch mit City-Chefcoach Chris Davies sei bereits geführt worden. Ducksch war der beste Werder-Torschütze der beiden vergangenen Jahre.

Der Club des früheren Ausnahme-Quarterbacks Brady investierte in der Vorsaison etwa 35 Millionen Euro in Neuzugänge und stieg von der dritten Liga in die Championship auf. Nun soll die Rückkehr in die Premier League folgen, der Birmingham zuletzt in der Saison 2010/11 angehörte.

Demnach würde der Bundesligist von der Weser einem Wechsel nicht im Wege stehen, will aber laut Medien zwei bis drei Millionen Euro Ablöse für den Torjäger. Duckschs Vertrag am Osterdeich läuft noch bis zum 30. Juni 2026.

Auch andere Interessenten für noch verletzten Ducksch

Der 31-Jährige fällt wegen einer Muskelverletzung in der Wade für mehrere Wochen aus, nachdem er am 7. Juli das erste Training der Saisonvorbereitung abbrechen musste. Ducksch gehört zu den Spielern, die die Bremer in diesem Sommer eigentlich verlassen wollen.

Neben Birmingham soll vor allem der griechische Erstligist PAOK Saloniki an Ducksch interessiert sein. Zudem soll Orlando City aus der amerikanischen MLS bereits ein Angebot vorgelegt haben.