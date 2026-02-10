Vorläufiges Aufatmen bei den 350 Beschäftigten im Galeria-Warenhaus am Alex: Einem Medienbericht zufolge bleibt der Standort bis Ende März 2027 erhalten. Eine langfristige Lösung steht noch aus.

Bei den Gesprächen über eine Verlängerung der Nutzungsvereinbarung für das Galeria-Warenhaus am Alexanderplatz gibt nach einem Medienbericht es eine Einigung. (Archivbild)

Berlin - Für das Galeria-Warenhaus am Berliner Alexanderplatz ist der Bestand einem Medienbericht zufolge für weitere Monate gesichert. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, einigte sich Galeria mit dem Eigentümer des Standorts, der Gesellschaft Commerz Real, auf eine Verlängerung der sogenannten Nutzungsvereinbarung bis Ende März 2027. An dem Standort arbeiten rund 350 Beschäftigte. Bislang war die Nutzung bis August dieses Jahres vereinbart.

Mit der Vereinbarung gibt es nun mehr Zeit für den Berliner Senat, um mit Commerz Real eine langfristige Lösung für den Standort zu entwickeln, die auch Galeria beinhalten soll. Seit Monaten ringen die drei Seiten um die Zukunft des Warenhauses in dem Gebäude am Alexanderplatz.

Commerz Real strebt eine Mischnutzung an und wünscht sich unter anderem den Einzug der Zentral- und Landesbibliothek (ZLB). Dieser Option steht der Senat offen gegenüber, bislang scheiterte eine Einigung dem Vernehmen nach aber an der Miethöhe.

Für die dringend sanierungsbedürftige Zentral- und Landesbibliothek, die bisher an zwei Standorten am Blücherplatz und in der Breiten Straße untergebracht ist, wird seit Jahren ein neuer Standort gesucht. Neben dem Warenhaus am Alexanderplatz wurde zwischenzeitlich auch über einen Einzug in das ehemalige Lafayette-Gebäude an der Friedrichstraße diskutiert. Der damalige Kultursenator Joe Chialo (CDU) hatte sich dafür stark gemacht. Auch diese Idee scheiterte nicht zuletzt aus Kostengründen.