Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller scheint beendet. Die Verhandlungen zur Verpflichtung von Albert Riera sollen schon weit vorangekommen sein.

Frankfurt/Main - Albert Riera wird nach Informationen der „Bild“ neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der hessische Bundesligist muss demnach für den 43-jährigen Spanier eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro an dessen bisherigen Club NK Celje in Slowenien überweisen, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Riera soll Nachfolger von Dino Toppmöller werden, von dem sich die Eintracht am 18. Januar getrennt hatte. Er soll laut dem Bericht einen Vertrag bis 2028 am Main erhalten.

Unklar ist noch, ob Riera bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt oder doch erst zum Wochenanfang in Frankfurt eintrifft. Möglich ist, dass der frühere Nationalspieler noch beim Liga-Topspiel in Slowenien zwischen dem Spitzenreiter und Maribor verantwortlich ist.

Schmitt gegen Tottenham noch auf der Bank

Als weitere Kandidaten in Frankfurt waren unter anderem Alexander Blessin, Xabi Alonso, Edin Terzic sowie der Däne Jacob Neestrup gehandelt worden. Nach der Trennung von Toppmöller hatte der Frankfurter U21-Coach Dennis Schmitt interimsmäßig die Mannschaft übernommen.

Im sportlich unbedeutenden letzten Ligaspiel in der Champions League heute Abend (21.00 Uhr/DAZN) gegen Tottenham Hotspur wird Schmitt das Eintracht-Team betreuen. Er war zuletzt bei den Partien gegen Karabach Agdam und gegen die TSG Hoffenheim für die Eintracht verantwortlich.