So ganz weg ist er noch nicht: Vor seinem Wechsel nach Kanada übt Thomas Müller weiter in München - bei seinem alten Arbeitgeber.

Als Gast an der Säbener Straße: Thomas Müller (l).

München - Thomas Müller hält sich einem Medienbericht zufolge vor seinem bevorstehenden Wechsel in die Major League Soccer (MLS) bei seinem alten Arbeitgeber fit. Der 35 Jahre alte Offensivspieler absolvierte auf dem Trainingsgelände des FC Bayern ein Einzeltraining, wie die „Bild“ berichtete. Demnach habe der Fußball-Weltmeister von 2014 die Erlaubnis der Münchner, auf den Plätzen an der Säbener Straße trainieren zu dürfen. Müller steht kurz vor einem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps.

Nach einigen Laufrunden habe der Münchner Rekordspieler Pass- und Koordinationsübungen mit Bayerns Reha-Coach Simon Martinello absolviert, hieß es in dem Bericht. Müllers Einzel-Einheit sei nach rund 45 Minuten beendet gewesen.

Müller hinterlässt Abschiedsvideo

Müller selbst hatte nach seinem Abschied vom FC Bayern München in einem Video am Wochenende schon angedeutet, dass es für ihn nun „übern großen Teich“ gehe, also nach Nordamerika.

Über den bevorstehenden Wechsel hatten vor „Bild“ bereits die Zeitungen „Vancouver Sun“ und „The Province“ unter Verweis auf Quellen innerhalb der Liga berichtet. Demnach erhält Müller bei dem Team aus Kanada einen Zweijahresvertrag.