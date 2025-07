Der FC Bayern und Bryan Zaragoza haben in eineinhalb Jahren nicht zueinander gefunden. Deshalb gibt es nun wohl eine Entscheidung über die Zukunft des Spaniers.

München - Der FC Bayern trennt sich laut einem Sky-Bericht von Flügelspieler Bryan Zaragoza. Der 23-Jährige werde an den spanischen Erstligisten Celta Vigo abgegeben. Der Transfer erfolge zunächst zwar nur auf Leihbasis - nach Angaben des Senders aber greife dann eine Kaufpflicht, wenn unter anderem eine realistische Anzahl an Einsätzen erreicht wird. Außerdem müsse das Team in La Liga mindestens auf Rang 13 landen. Eine offizielle Bestätigung des Deals gab es vom deutschen Fußball-Meister zunächst nicht.

Zaragoza war Anfang 2024 von Granada zu den Bayern gekommen. Er spielte aber von Anfang an nur eine untergeordnete Rolle im Team und kam beim Bundesliga-Rekordchampion nur auf sieben Einsätze. Er wurde deshalb schon im darauffolgenden Sommer an CA Osasuna verliehen. Im Juni hatte Bayerns Sportvorstand Max Eberl gesagt, dass Zaragoza verkauft werden soll. Der Fußballer einigte sich dann mit Celta Vigo auf eine gemeinsame Zukunft.