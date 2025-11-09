Es ist ein Novembertag, der die Geschichte für immer verändert: Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer. An diesem Sonntag soll daran erinnert werden - das ist geplant.

Berlin - Vor 36 Jahren ist in Berlin die Mauer gefallen. Mit einer Gedenkveranstaltung in der Bernauer Straße wird heute daran erinnert. Auch der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wird dort erwartet (10.00 Uhr). Geplant ist unter anderem eine Andacht in der Kapelle der Versöhnung, auch Kerzen sollen angezündet werden. In Brandenburg wird mit einer Gedenkveranstaltung in Rathenow an das historische Ereignis erinnert.

Im Herbst 1989 hatten Massendemonstrationen die Führung der DDR so unter Druck gesetzt, dass sie am 9. November die abgeriegelten Grenzen für ihre Bürger öffnete. Zehntausende strömten noch am selben Abend in Berlin von Ost nach West. Etwa ein Jahr später folgte die Wiedervereinigung.